Пять адвокатов вышли из команды Трампа на процессе по импичменту

https://static.news.ru/photo/1216176a-638d-11eb-9aab-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Ключевые адвокаты команды экс-президента США Дональда Трампа Бутч Бауэрс и Дебора Барбье покинули её на процессе по импичменту. Вместе с ними отказались защищать интересы бывшего хозяина Белого дома Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард.

Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что изменения в команде последовали после того, как Трамп решил поменять концепцию защиты. Он пожелал сделать упор не на вопросе законности импичмента после того, как срок его полномочий истёк, а на том, что проигранные им выборы сфальсифицированы.

Американский сенат приступит к рассмотрению вопроса об импичменте после 8 февраля 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенат отклонил требование признать процесс импичмента Дональда Трампа, который уже покинул свой пост, неконституционным. Соответствующее требование на рассмотрение сенаторов внёс республиканец Рэнд Пол. За его отклонение проголосовали 55 парламентариев, против этого были 45 политиков. При этом для принятия документа ему требовалось получение простого большинства голосов (51).