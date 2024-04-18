Медвежата получили «травмирующий опыт» после встречи с пьяными американцами ABC 13 News: жители Северной Каролины сняли с дерева медвежат ради селфи

Группа из шести молодых американцев, предположительно, пьяных сняла медвежат с дерева, чтобы наделать селфи с ним, сообщает ABC 13 News. Инцидент произошел в округе Банком в Северной Каролине.

Молодые люди сняли с дерева рядом с жилым комплексом трех черных медвежат. После этого некоторые из них делали фото с детенышами. В процессе один из медвежат упал. На место происшествия прибыла полиция. Биолог Комиссии по ресурсам дикой природы штата Эшли Хоббс назвала поведение молодых людей «крайне безответственным».

В тот день мы столкнулись с ними на месте инцидента и дали им понять, насколько безответственным и потенциально смертельным может быть разлучение с мамой детеныша, особенно снятого с дерева таким образом, — подчеркнула она.

По ее словам, медведица в это время года редко оставляет детенышей без присмотра. Но один из медвежат был холодным и очень мокрым, что говорит о том, что малыши оставались одним долгое время. Хоббс считает, что медвежата пережили «довольно травмирующий опыт».

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