«Путину не о чем беспокоиться»: в США высмеяли Байдена

https://static.news.ru/photo/a9316722-c5fc-11eb-b081-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Американские читатели газеты The Wall Street Journal высмеяли президента США Джо Байдена перед предстоящим саммитом в Женеве — 16 июня лидер Штатов встретится там с Владимиром Путиным. Часть пользователей считают, что Байден неспособен вести переговоры на одном уровне с российским коллегой, передаёт РИА Новости.

Журналисты заметили на странице американской газеты следующие комментарии:

«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию»; «Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль»; «Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ».

На предстоящей встрече Путина и Байдена значительная часть времени будет уделена вопросам, которые захотят затронуть сами национальные лидеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, грядущие переговоры не предполагают наличия фиксированной повестки.

Ранее сообщалось, что женевская встреча президентов может состояться не в отеле, а на одной из вилл.