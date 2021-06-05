«Путину не о чем беспокоиться»: в США высмеяли Байдена

Американские читатели газеты The Wall Street Journal высмеяли президента США Джо Байдена перед предстоящим саммитом в Женеве — 16 июня лидер Штатов встретится там с Владимиром Путиным. Часть пользователей считают, что Байден неспособен вести переговоры на одном уровне с российским коллегой, передаёт РИА Новости.
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«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию»; «Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль»; «Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ».
На предстоящей встрече Путина и Байдена значительная часть времени будет уделена вопросам, которые захотят затронуть сами национальные лидеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, грядущие переговоры не предполагают наличия фиксированной повестки.
Ранее сообщалось, что женевская встреча президентов может состояться не в отеле, а на одной из вилл.