Путин «проголосовал» бы за Байдена? Что не так с Трампом?

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Путин

Наш президент вновь «вмешался» в ход предвыборной президентской кампании в Америке. Правда, напал на тамошнюю демократию с той стороны, откуда местное «глубинное государство» никак не ждало подвоха. Вместо того чтобы высказаться в поддержку Дональда Трампа, как заранее предвкушала та же Хиллари Клинтон, Владимир Путин заключил, что сохранение у власти Джо Байдена для российских интересов предпочтительнее. Может, он просто решил потроллить американский истеблишмент? Вряд ли. Такому выбору есть вполне рациональное объяснение.

Байден второго срока

Давно отмечено, что, получив второй мандат, американские президенты действуют куда более рационально, меньше думая о чистом пиаре и балансе интересов разных групп влияния. Более того, второй президентский срок, будь то Никсона или Рейгана, всегда был отмечен даже некоторой оттепелью в американо-российских отношениях. Известен случайно записанный разговор Барака Обамы и Дмитрия Медведева, в котором Обама говорит, что второе четырехлетие в Белом доме даст ему дополнительную свободу маневра и в отношении России.

Так что, если Байден и после ноября нынешнего года останется у американского кормила, он будет больше думать о своем месте в истории, в которой ему вряд ли бы хотелось остаться президентом, втравившим Америку в несколько войн сразу. А значит, без налаживания контактов с Россией не обойтись. Вряд ли стоит ждать какой-то серьезной разгрузки возведенных завалов, но то, что отношения двух ядерных держав могут стать более открытыми и предсказуемыми, допустить можно.

А вот слишком импульсивный и эмоциональный Дональд Трамп, заряженный на то, чтобы показать свое полное преимущество над Сонным Джо, и к тому же ограниченный одним президентским сроком, может наломать дров.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Неуверенный в себе президент

Все прекрасно помнят, какими скандалами и обвинениями в электоральных подлогах ознаменовалось первое избрание Байдена в президенты. Весьма подозрительное голосование по почте, когда вдруг всплыли имена проголосовавших покойников. Скандалы при подсчете голосов в штатах, контролируемых демократами. Накопившееся возмущение части общества вылилось даже в попытку захватить Капитолий.

Нет сомнений в том, что и переизбрание Байдена, президента с самым низким личным рейтингом среди всех послевоенных глав Америки, даст повод к многочисленным подозрениям в отношении честности выборов. Это вряд ли прибавит авторитета Байдену, который для многих американцев станет абсолютно нелегитимным президентом. Такая ситуация, конечно, в некоторой степени свяжет ему руки в отношении резких действий в мире.

Вряд ли за пределами Америки кто-то будет поднимать вопрос о непризнании итогов выборов в США. Таких скептиков хватит в самих Соединенных Штатах. Но вот с поздравлениями по случаю переизбрания можно будет и не спешить. Байден окажется в непростой ситуации.

Привычная команда

Конечно, нашим дипломатам и политикам проще работать с уже хорошо известными партнерами, когда давно составлены их психологические портреты, изучены привычки и пристрастия. А Байден, как мы видим, не меняет своих сотрудников как перчатки, как это было свойственно Дональду Трампу. Можно предположить, что даже заболевший Ллойд Остин, друг покойного старшего сына Байдена, может сохранить свой пост.

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

К тому же работоспособность переизбранного Байдена явно будет падать. А значит, именно его окружение будет иметь все более решающее слово в делах. А потому база контактов с хорошо известными заокеанскими деятелями только расширится. К тому же люди опытные, уже поработавшие на высоком уровне, всегда чувствуют себя увереннее.

В случае же прихода в Белый дом Трампа его окружение будет больше нервничать, входить в курс дела, пытаться угадывать настроения переменчивого шефа. А это дополнительная потеря времени, которое в нынешней непростой глобальной ситуации крайне дорого.

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