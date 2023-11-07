«Путь к перевороту»: в США предупредили Киев о плате за отставки генералов Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: увольнения генералов ВСУ спровоцируют госпереворот

Фото: МО Украины

Кадровые перестановки, инициируемые президентом Украины Владимиром Зеленским, могут привести к последствиям, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, в стране может произойти государственный переворот.

Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту, — заявил Джонсон.

Эксперт считает, что украинский президент не осознает реальность. По его словам, из-за этого Зеленский отрицает тяжелое положение, в котором оказались вооруженные силы. США тем временем смещают фокус своего внимания с Украины, добавил экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее в Сети появилась информация о том, что главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного планируют отправить в отставку. Однако позднее советник офиса Зеленского сообщил, что сведения не соответствуют действительности. По его словам, подобные слухи являются примером ведения информационной войны. Он также добавил, что их распространяет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко, который совершает действия «против собственного государства».