https://static.news.ru/photo/a95b3916-6551-11e9-84a8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США создали опасный прецедент, обнародовав стенограмму переговоров президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, публикация содержания бесед лидеров государств может негативно отразиться на внешней политике.

Демократы открыли ящик Пандоры. Если бы дошло до публикации переговоров Обамы и Байдена с Порошенко и Яценюком, думаю, США и мир ждало бы немало неприятных сюрпризов, — написал Пушков в Twitter.

Публикация переговоров лидеров государств - это подрыв внешней политики. В США создан опасный и неумный прецедент. Демократы открыли ящик Пандоры. Если бы дошло до публикации переговоров Обамы и Байдена с Порошенко и Яценюком, думаю, США и мир ждало бы немало неприятных сюрпризов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 сентября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.