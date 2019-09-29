Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США создали опасный прецедент, обнародовав стенограмму переговоров президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По его словам, публикация содержания бесед лидеров государств может негативно отразиться на внешней политике.
Демократы открыли ящик Пандоры. Если бы дошло до публикации переговоров Обамы и Байдена с Порошенко и Яценюком, думаю, США и мир ждало бы немало неприятных сюрпризов, — написал Пушков в Twitter.
Публикация переговоров лидеров государств - это подрыв внешней политики. В США создан опасный и неумный прецедент. Демократы открыли ящик Пандоры. Если бы дошло до публикации переговоров Обамы и Байдена с Порошенко и Яценюком, думаю, США и мир ждало бы немало неприятных сюрпризов
Как ранее писал News.ru, после раскрытия содержания беседы Трампа с Зеленским на сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой потребовал обнародовать стенограммы переговоров с президентом России Владимиром Путиным.