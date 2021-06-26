Пушков предположил, что «направленной энергией» в США стреляли с НЛО

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram прокомментировал новость о том, что разведка США заподозрила Россию в предполагаемой атаке при помощи «направленной энергии» против госслужащих страны.

Как ранее написала газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского разведсообщества, в администрации Байдена считают, что в условиях новых этапов расследований «нужно удостовериться, что мы понимаем всё правильно».

Атаки с применением «направленной энергии»? Это что за энергия? И за ними стоит, конечно, Россия? Они там, в Вашингтоне, с докладом об НЛО ничего не спутали? Экс-президент Барак Обама, имевший доступ к документам Top Secret, недавно объяснял, что неопознанные объекты перемещаются с помощью неведомых технологий, принципы которых нам неведомы. Чем не «направленная энергия»? Так, возможно, эти атаки и велись с НЛО! — написал Пушков в мессенджере.

Он с сарказмом предложил американским аналитикам ещё раз всё проверить. И напомнил, что от этих неведомых атак у сотрудников дипкорпуса США голова немного поболела.

В опубликованном недавно новом докладе национальной разведки США сказано, что НЛО могут быть опасны и стать проблемой для безопасности страны. Разведка опасается, что НЛО — это шпионские платформы зарубежных противников США, и признаёт, что Штатам придётся задуматься о своей безопасности, если выяснится, что другие государства уже разработали «прорывную или революционную технологию».