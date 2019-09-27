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Член комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес потребовал от госсекретаря Майкла Помпео объяснить, как Госдеп был вовлечён в историю со звонком президента Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует копия письма на имя Помпео, направленная News.ru сотрудниками аппарата Менендеса.

Письмо было отправлено госсекретарю 27 сентября. В нём сенатор-демократ призвал Помпео дать показания перед Конгрессом, в нижней палате которого несколькими днями ранее была запущена процедура импичмента Трампа. В документе также...