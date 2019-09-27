Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского политика Нэнси Пелоси о том, что Москва может иметь отношение к скандалу вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Спикеру Палаты представителей США Н. Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить Трампа, — написал Пушков в Twitter.
Он также назвал глупостью попытку привязать Россию к переговорам Зеленского с Трампом.
Спикеру палаты представителей США Н.Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить Трампа. Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским - это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо.
Ранее News.ru писал, что Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США из-за его разговора с Зеленским. В нём демократы усмотрели угрозу в отношении основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.