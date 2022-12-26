Пушков назвал цель администрации Байдена Пушков: целью администрации Байдена является истощение России

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Джо Байден

Целью администрации президента США Джо Байдена является геополитическое и технологическое истощение России, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков. По его словам, многие американские обозреватели и блогеры понимают, что Киеву не одолеть Россию, но их голоса не слышат в Вашингтоне.

В США многие обозреватели, да и блогеры, понимают, что Украине Россию не одолеть. Но их голоса и оценки не влияют на политику администрации Байдена, цель которой — долгосрочное геополитическое и технологическое истощение России, — написал Пушков.

Сенатор считает, что Вашингтон не волнует, сколько будет длиться военный конфликт. Он объяснил это тем, что цель США не в его прекращении.