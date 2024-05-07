Осужденный за госизмену Владимир Кара-Мурза получил Пулитцеровскую премию

Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press/Global Look Press

Владимир Кара-Мурза

Американская газета The Washington Post (WP) в этом году получила сразу три Пулитцеровских премии. Одну из них дали российскому журналисту Владимиру Кара-Мурзе (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за колонки, которые он вел для издания.

WP уточнило, что россиянин был признан лучшим в категории комментариев. Он писал статьи о президенте РФ Владимире Путине и конфликте между Россией и Украиной.

Владимира Кара-Мурзу в конце июля 2023 года приговорили к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении фейков о ВС России и участии в нежелательной организации. Журналист не признал свою вину ни по одному из пунктов. В декабре 2023 года стало известно, что Владимира Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента.

В конце прошлого года глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о введении санкций против 13 россиян, причастных, как утверждается, к уголовному преследованию и отравлению Владимира Кара-Мурзы. В их отношении будут действовать финансовые ограничения и запрет на въезд в страну.