Публикацию разговора Трампа о пересчёте голосов сравнили с «Уотергейтом»

https://static.news.ru/photo/0f046c0e-4e55-11eb-b946-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Обнародование разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарём штата Джорджия, в котором хозяин Белого дома просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта». Об этом заявил журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.

По его словам, нынешняя история могла бы завершиться импичментом Трампа, если бы он не покидал Белый дом, сообщает CNN. Трамп просил Брэда Раффенспергера «найти» 11 780 голосов, которые помогли бы ему победить в Джорджии. Бернстайн, говоря о такой беседе, отметил, что не испытал эффекта дежавю.

В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность, — подчеркнул журналист.

Он добавил, что теперь имеется «бесспорное доказательство» того, на что уходящий президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов и остаться в Белом доме. Трамп «незаконно, некорректно и безнравственно» подстрекал чиновника Джорджии к совершению государственного переворота, считает Бернстайн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избранная вице-президент США Камала Харрис на митинге в штате Джорджия обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Так она отреагировала на появление записи его разговора с госсекретарём этого штата. Хозяин Белого дома в беседе настаивал на пересчёте выборных голосов в свою пользу. По словам Харрис, это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью.