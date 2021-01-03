Публикацию разговора Трампа о пересчёте голосов сравнили с «Уотергейтом»

Обнародование разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарём штата Джорджия, в котором хозяин Белого дома просил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта». Об этом заявил журналист Карл Бернстайн, который в 1972 году был одним из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.
По его словам, нынешняя история могла бы завершиться импичментом Трампа, если бы он не покидал Белый дом,
В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность, — подчеркнул журналист.
Он добавил, что теперь имеется «бесспорное доказательство» того, на что уходящий президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов и остаться в Белом доме. Трамп «незаконно, некорректно и безнравственно» подстрекал чиновника Джорджии к совершению государственного переворота, считает Бернстайн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что избранная вице-президент США Камала Харрис на митинге в штате Джорджия обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении властью. Так она отреагировала на появление записи его разговора с госсекретарём этого штата. Хозяин Белого дома в беседе настаивал на пересчёте выборных голосов в свою пользу. По словам Харрис, это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью.