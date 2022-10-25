Публицист оценил шансы США подчинить ОПЕК+ своим требованиям Публицист Новоселов: США могут подчинить ОПЕК+ своим требованиям, если подадут на них в суд

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США действительно могут повлиять на ОПЕК+, если «подадут на них в суд» за выгодный для России картельный сговор в связи с сокращением добычи нефти, однако действия Вашингтона не будут в таком случае законными, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. Эксперт уточнил, что картель состоит из суверенных государств и по умолчанию не может нарушить никаких законов, а их деятельность в принципе находится вне юрисдикции США. Он полагает, что среди участников ОПЕК найдется «слабое звено», которое подчинится их требованиям.

Даже простая угроза таких санкций, какие были наложены на Россию, заставит их действовать по указке американской стороны. Особенно если учесть, что большинство миллиардеров стран ОПЕК хранят свое богатство на Западе, — пишет Новоселов.

Санкции, которым могут подвергнуться страны ОПЕК со стороны США, не будут согласовываться с правилами Всемирной торговой организации, добавил публицист. Эксперт напомнил, что все санкции Запада против России не соответствуют целям ВТО «делать рынки открытыми и обеспечивать стабильные, безопасные, прозрачные и предсказуемые торговые отношения». Новоселов уточнил, что согласно уставу организации, ее члены могут вводить санкции «в интересах национальной безопасности» и в ряде других случаев, однако формулировки очень широки и не очерчивают круг этих «интересов».

Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани ранее обратился к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с призывом инициировать слушания для расследования действий администрации президента страны Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до окончания промежуточных выборов в конгресс в ноябре текущего года.