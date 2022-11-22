«Птичий мозг»: американцы высмеяли говорившего с индейкой Байдена Американцы назвали индейку «лучшим президентом» после попытки Байдена взять у нее интервью

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден и индейка

Пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли американского президента Джо Байдена после его попытки поговорить с живой индейкой на церемонии по случаю Дня благодарения. В свих комментариях к видео, на котором глава Белого дома говорит с птицей, американцы заметили, что из индейки получился бы «лучший президент», чем Байден.

На кадрах видно, как Байден подходит к одной из индеек, произносит речь, а после прерывает ее, пытаясь поговорить с птицей, поднеся к ее клюву микрофон.

Бог любит вас! 9,5 миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... во всяком случае... хочешь поговорить? — сказал американский лидер.

Не получив ответа от птицы, Байден отошел от нее под общий смех публики. Посмотревшие видео зрители не удержались от возможности сострить над президентом США. Некоторые предположили, что глава государства перепутал индейку с женой или кошкой: «Джо, наверное, думает, что это кошка» «Он, вероятно, думает, что это Джилл, на которую он направил микрофон», иронизируют пользователи.

Другие заметили, что в данном случае птица оказалась поумнее главы державы. «Даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать», написал один из пользователей. «Из индейки получился бы лучший президент!!», — согласился с ним еще один комментатор.

Некоторые зрители сыронизировали над тем, что по уровню интеллекта Байден и индейка явно схожи. «Птичий мозг», «Они понимают друг друга», «Джо нашел кое-что, что может понять, что он говорит, но не стал бы делать ставку на это», пишут люди. «Птицу следует простить, но не этого мошенника», резюмирует один из пользователей.

Ранее сообщалось, что 46-й президент США Джо Байден отметил своё 80-летие. Он стал самым возрастным человеком на этом посту, а также вошел в пятерку мировых лидеров, которые остаются у руля на девятом десятке. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.