«Птиц не существует – это камеры»: в США появилась новая теория заговора

В США набирает популярность очередная теория заговора о том, что птиц на самом деле не существует, это всё шпионы американского правительства — а точнее устройства слежения за населением. Такого мнения придерживаются сторонники движения Birds Aren't Real, пишет Daily Star.
Организованная группа теоретиков заговора
Адепты этой теории даже нарисовали схему, по которой получается, что внутри голубей есть антенны, передающие сигнал с их глаз-камер и с микрофонов в груди всю информацию прямиком властям. Также, по мнению сторонников этой идеи, в желудке у голубя есть чип, обрабатывающий поток информации, и даже специальное устройство, имитирующее звуки самой птицы.
Участие в акциях Birds Aren't Real принимают в основном подростки. Впервые создатель движения заговорил о голубях-шпионах в 2017 году. Но сейчас оно стало очень популярным и к 2021 набрало только в Reddit более 360 тысяч последователей.
Ранее российская певица Катя Лель рассказала, что верит в теорию заговора по поводу происхождения коронавируса. Она заявила, что не верит в объяснения учёных и считает, что COVID-19 разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией.