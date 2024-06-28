Психиатр дал ценный совет Байдену после провальных дебатов с Трампом Психиатр Шуров посоветовал Байдену заняться лечением после провала на дебатах

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Джо Байден

После провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом действующему главе Белого дома Джо Байдену стоит заняться собственным лечением, уверен психиатр-нарколог Василий Шуров. В беседе с NEWS.ru врач отметил, что по поведению американского лидера заметен ярко выраженный нейрокогнитивный дефект.

Человек забывает слова, плохо ориентируется. Есть походка лыжника с неустойчивым равновесием, он падает где только может. Конечно, он ограниченно дееспособен, и, безусловно, возникает вопрос, кто управляет страной. Очень разумно после таких провальных дебатов поднять вопрос о ком-то более вменяемом, — заявил нарколог.

Шуров также обратил внимание, что за все время на посту президента Байден около 40% времени провел в отпуске за пределами Белого дома. Он подчеркнул, что до него никто себе такого не позволял. Специалист предположил, что Байдена «вытащили на неделю» перед дебатами и дрессировали. Но, как считает врач, это не помогло.

Я так понимаю, это было в том же стиле, когда он по шпаргалкам отвечал журналистам на поставленные вопросы. Скорее всего, его неделю дрессировали, чтобы он хоть как-то сформулировал ответ, но мы видим эту растерянность, дезориентацию, спутанность в речи, — добавил Шуров.

Журналист The New York Times Томас Фридман ранее выразил уверенность, что Байдену необходимо выйти из президентской гонки. По его словам, дебаты главы Белого дома с Трампом «заставили его плакать». При этом он отметил, что считает президента США хорошим человеком.