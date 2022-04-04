Псаки: Украина сама должна решать вопрос о результате переговоров с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина сама должна решать, на какой исход переговоров с Россией ей согласиться. Об этом она сообщила, отвечая в ходе брифинга на вопрос о возможных территориальных уступках Киева Москве. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Также, добавила Псаки, позиция США осталась неизменной и президент Джо Байден не намеревается отправлять войска на Украину.

Так официальный представитель белого дома прокомментировала вопрос о высказывании помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который можно было бы трактовать как появление готовности администрации Байдена изучить возможность отправки военных на Украину. Речь идёт о фразе Салливана о том, что США готовы поддержать Киев на переговорах с Москвой, гарантируя у Украины средства для защиты себя в будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности Украины. Главой делегации назначен глава фракции в Верховной раде партии «Слуга народа» Давид Арахамия.