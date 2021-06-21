Псаки: США не будут предупреждать Россию об ударах

На прошедшем саммите президентов США и РФ американский руководитель Джо Байден заявил о том, что в случае если приписываемые российским хакерам кибератаки на важные объекты в Штатах продолжатся, для Москвы наступят последствия, предупреждать о которых Вашингтон не будет. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Президент ясно дал понять — это сферы, за которыми мы наблюдаем и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия, — сказала Псаки.

Она также пояснила, что США не представили список объектов в РФ, на которые они могут нацелиться в случае повторения атак, поскольку Вашингтон «не предвосхищает удары».

Ранее Джен Псаки сообщила о том, что в предстоящие недели США и РФ будут продолжать диалог по вопросам стратегической стабильности.