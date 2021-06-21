Псаки: США и РФ продолжат диалог о стратегической стабильности
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:20, 21 июня 2021
Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
В предстоящие недели США и РФ будут продолжать диалог по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.
По словам Псаки, переговоры по вопросам стратегической стабильности были запущены на саммите в Женеве.
Часть дискуссий между двумя лидерами состояла в том, что потребуется дополнительная работа на уровне глав внешнеполитических ведомств или ниже. И эти дискуссии будут проходить в предстоящие недели, — сказала представитель Белого дома.
Псаки также добавила, что контакты представителей двух стран будут проходить в продолжение женевских переговоров глав США и РФ.
Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры продолжались около 4,5 часа. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что они с Байденом договорились приступить к консультациям по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Ранее Псаки заявила о том, что саммит в Женеве не изменил политику антироссийских санкций.
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