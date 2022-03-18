Псаки рассказала о санкциях против Китая за поддержку России

В случае если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, США не исключают возможности введения санкций против Китая. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов, — заявила Псаки.

Ранее Псаки сообщала , что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношении КНР и отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.