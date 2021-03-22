Псаки рассказала о самочувствии Байдена после его падения на трапе

https://static.news.ru/photo/7f486ef4-8b43-11eb-a9a9-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Джо Байден хорошо себя чувствует после инцидента на трапе самолёта, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель президентской администрации отметила, что подниматься по трапу самолёта главы государства «иногда довольно сложно». Байден сейчас «на 100% отлично себя чувствует». Пресс-секретарь также рассказала, что президент посетил резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Байдена, как и всех его предшественников, всегда сопровождает доктор, однако Псаки затруднилась сказать, осматривал ли медик президента в связи с пятничным эпизодом, передаёт РИА Новости.

19 марта Байден споткнулся и упал, поднимаясь на борт своего самолёта. Президент намеревался вылететь в Джорджию. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верху трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент с президентом США, в шутку удивилась тому, что Вашингтон не обвинил Москву в случившемся с Байденом, писал NEWS.ru.