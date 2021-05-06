Псаки признала себя «жертвой российской пропаганды»

https://static.news.ru/photo/1ba40a12-aec9-11eb-bef7-96000091f725_660.jpg Джен Псаки Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время работы в Госдепартаменте США стала «жертвой российской пропаганды». Такое признание она сделала в беседе с основателем и директором Института политики Чикагского университета Дэвидом Аксельродом в его подкасте The Axe Files.

Я работала в Госдепартаменте и узнала очень много о вопросах внешней, международной политики <...> Я была жертвой российской пропаганды <...> Я не могла такого предвидеть, — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что ещё одной сложностью в её работе оказались контакты с телеканалом Fox News, традиционно поддерживающим Республиканскую партию США.

Ранее стало известно, что американцы вовсю веселятся над объяснением Джен Псаки троекратного падения президента на трапе самолёта. Пресс-секретарь главы государства ответила на вопрос о самочувствии Байдена настолько странно, что это заставило граждан США переживать не только за здоровье президента, но и за здоровье всей администрации.