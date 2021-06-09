Псаки предположила, как слова Байдена о Путине могут повлиять на их встречу

https://static.news.ru/photo/032aeaee-5c3c-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Американский президент Джо Байден будет откровенен во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите США и России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, оценивая возможное влияние скандального высказывания американского лидера о Путине на атмосферу встречи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Псаки, Байден давно знает Путина. Кроме того, он никогда не сдерживался, выражая собственные опасения и беспокойства, когда поведение России не отвечало демократическим ценностям.

И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече, — заявила Псаки, отвечая на вопрос, не будет ли саммит «неловким» после того, как некоторое время назад Байден назвал путина «убийцей».

Саммит Россия — США запланирован на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заочно посоветовал американскому президенту Джо Байдену не «мериться мускулами» в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.