Псаки предположила, как слова Байдена о Путине могут повлиять на их встречу

Американский президент Джо Байден будет откровенен во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите США и России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, оценивая возможное влияние скандального высказывания американского лидера о Путине на атмосферу встречи. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Псаки, Байден
И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече, — заявила Псаки, отвечая на вопрос, не будет ли саммит «неловким» после того, как некоторое время назад Байден назвал путина «убийцей».
Саммит Россия — США запланирован на 16 июня. Он должен пройти в Женеве.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заочно посоветовал американскому президенту Джо Байдену не «мериться мускулами» в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.