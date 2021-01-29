Псаки «потеряла мысль» во время попытки покритиковать Россию

https://static.news.ru/photo/f241fab6-6261-11eb-8444-fa163e074e61_660.jpgДжен ПсакиФото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press
Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Джен Псаки на брифинге 29 января попыталась было покритиковать Россию, но в итоге запуталась и несколько раз оговорилась.
Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась.
Тут я теряю мысль, — призналась пресс-секретарь.
Она добавила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда посчитает необходимым.
Запутавшись, Псаки назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генеральным секретарём ООН, а американского госсекретаря Энтони Блинкена президентом.
Я назвала его президентом Блинкеном. Это повышение, но кто знает, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома.
Ранее Джен Псаки в ходе первого брифинга заявила, что её главная задача — восстановить доверие к Белому дому. Она добавила, что постарается вернуть доверие американцев к властям. Над этим будет работать не только пресс-служба, но и вся администрация Байдена.
Сам президент в своей инаугурационной речи раскритиковал предшественника, даже не назвав его по имени, за манипуляцию фактами и искажение правды, писал NEWS.ru.