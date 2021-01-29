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Псаки «потеряла мысль» во время попытки покритиковать Россию

21:31, 29 января 2021 721
Джен Псаки Джен Псаки Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Джен Псаки на брифинге 29 января попыталась было покритиковать Россию, но в итоге запуталась и несколько раз оговорилась.

Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но в какой-то момент остановилась.

Тут я теряю мысль, — призналась пресс-секретарь.

Она добавила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден в любом случае готов отвечать России, когда посчитает необходимым. 

Запутавшись, Псаки назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генеральным секретарём ООН, а американского госсекретаря Энтони Блинкена президентом.

Я назвала его президентом Блинкеном. Это повышение, но кто знает, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома.

Ранее Джен Псаки в ходе первого брифинга заявила, что её главная задача — восстановить доверие к Белому дому. Она добавила, что постарается вернуть доверие американцев к властям. Над этим будет работать не только пресс-служба, но и вся администрация Байдена.

Сам президент в своей инаугурационной речи раскритиковал предшественника, даже не назвав его по имени, за манипуляцию фактами и искажение правды, писал NEWS.ru.

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