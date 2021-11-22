Псаки отказалась отвечать на вопрос об отправке США оружия на Украину

В Белом доме пока не хотят комментировать опубликованную ранее СМИ информацию о возможных поставках американских военных советников и оружия на Украину. В частности, на брифинге официального представителя администрации США Джен Псаки на вопрос одного из журналистов на эту тему она отказалась от любых комментариев на данную тему, сообщил ТАСС.

Мне нечего вам проанонсировать на этот счет, — заявила она во время брифинга.

Поводом для интереса к этому вопросу стало сообщение телеканал CNN на данную тему. По сведениям этого СМИ, американские власти и президент Джо Байден опасаются якобы готовящегося вторжения вооружённых сил России на Украину.

При этом Псаки также отметила существующую озабоченность Белого дома этим вопросом.

Мы по-прежнему серьёзно озабочены российской военной активностью и жёсткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность. В последние недели мы активно взаимодействовали с нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. <...> Мы также провели обсуждения с российскими официальным лицами относительно Украины и о российско-американских отношений в целом, — добавила официальный представитель администрации США.

Ранее Псаки заявила, что Белый дом в настоящее время не может назвать запланированную дату встречи или контакта лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.