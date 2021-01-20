Псаки оценила возможность скорого разговора Байдена с Путиным

https://static.news.ru/photo/3907a430-5b89-11eb-ae7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что первые телефонные переговоры нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена будут вестись с «партнёрами и союзниками».

Первый разговор назначен на 22 января: Байден будет разговаривать с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики обсудят двусторонние отношения Канады и США, а также решение Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе стран. Соответствующий указ Байден подписал 20 января, несмотря на то, что Оттава поддерживала проект.

О возможных переговорах с Путиным Псаки пока ничего не известно.

Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Как писал NEWS.ru, новый американский президент Джо Байден сразу после церемонии инаугурации, как и обещал, приступил к работе. Первым же его указом стал возврат Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Распоряжение о выходе из неё подписал предыдущий лидер Дональд Трамп. Он считал, что организация недостаточно хорошо справилась с пандемией коронавируса. Если бы ВОЗ быстрее среагировала, в США якобы не было бы столько заражённых и умерших от последствий COVID-19.