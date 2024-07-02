Псаки объяснила плохое выступление Байдена на дебатах Псаки призвала не винить подготовку в провальном выступлении Байдена на дебатах

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джен Псаки

Президент США Джо Байден плохо выступил на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом не из-за подготовки к мероприятию, сообщила в соцсети X бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, плох был сам Байден.

Это были плохие дебаты. Я не сомневаюсь, что они были жесткими, стратегическими и прямыми (поверьте, я видела их в действии), — написала Псаки.

По ее словам, «Байден был плох», и сейчас важно говорить о том, что будет дальше. Псаки отметила, что, направляя свой гнев на подготовку президента к дебатам, люди «говорят не о тех вещах».

Ранее в окружении Байдена заявили, что президент слишком хорошо подготовился к дебатам, из-за чего слишком сильно фиксировался на деталях. В семье президента призвали уволить ответственных за это советников.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Обложку с главой Белого дома на красном фоне и подписью «Паника» опубликовал и американский журнал Time. Издание разместило изображение в социальной сети X.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителями прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.