Псаки обвинила РФ и Беларусь в эскалации путём совместных учений

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе звонка с журналистами о том, что военные учения России и Белоруссии, проводимые вблизи украинской границы, ведут к росту напряжённости в регионе. Таким образом она поддержала позицию постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд, которая ранее высказала обеспокоенность по данному вопросу. Слова Псаки приводит ТАСС.

Очевидно, что эти действия направлены на эскалацию, а не на деэскалацию. Мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнёров по НАТО в регионе и взаимодействовать с ними, — сообщила пресс-секретарь.

В ходе того же брифинга она рассказала о том, что президент США Джо Байден следил за ликвидацией одного из лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши в режиме реального времени. При этом она затруднилась ответить, координировал ли Пентагон свои действия с иностранными партнёрами. и обещала уточнить информацию по этому поводу.

Помимо этого, Псаки в очередной раз предупредила Китай о том, что эскалация конфликта на Украине и в Европе в целом скажется и на его интересах. Она акцентировала внимание на рисках в сферах экономики и безопасности и повторила, что единственный путь вперёд — деэскалация и переговоры.

Сегодня утром в Минск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В столице Белоруссии он со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач в ходе проверки сил реагирования Союзного государства

Ранее сообщалось, что во время операции по уничтожению главаря ИГИЛ в деревне Атмех на северо-западе Сирии были убиты шесть детей и четыре женщины, общие потери в ходе миссии составляют 13 жертв.