«Прыгали, чтобы выровнять»: в США указали на опасный дефект у Boeing Инженер Boeing сообщил об опасных дефектах в самолетах 777 и 787 Dreamliner

Инженер американской корпорации Boeing Сэм Салехпур заявил о наличии серьезных дефектов в самолетах 777 и 787 Dreamliner. По его словам, которые приводит CNN, речь идет о крошечных зазорах во фюзеляжах, что приводит к большему износу самолета и может вызвать катастрофические последствия.

Салехпур пояснил, что проблемы возникли при изменении процесса установки и скрепления крупных секций фюзеляжа. Инженер подчеркнул, что конструкции поставляются для сборки в виде нескольких частей, которые в местах соединения имеют неодинаковую форму.

Я буквально видел, как люди прыгали на части самолета, чтобы выровнять их. Прыгая вверх-вниз, вы деформируете детали, чтобы отверстия временно выровнялись. Так самолет не строят, — заявил Салехпур.

При этом представители компании оспорили опасения своего инженера. По их словам, утверждения Салехпура о структурной целостности 787 Dreamliner являются неточными. В Boeing заявили, что компания проделала большую работу для обеспечения качества и долгосрочной безопасности самолетов.