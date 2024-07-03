Провал Байдена на дебатах заставит поработать всех сотрудников Белого дома WSJ: Белый дом поговорит с сотрудниками после провала Байдена на дебатах

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Белый дом созвонится со всеми сотрудниками для обсуждения ситуации после дебатов президента США Джо Байдена и претендента на пост главы государства Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Переговоры начнутся 3 июля в 12:30 по местному времени (19:30 мск).

Команда президента активизировала усилия с целью успокоить союзников и доноров Байдена. Помощники пытаются доказать, что он остается лучшим кандидатом, который способен предотвратить хаос в стране.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Трамп набрал необходимое для выдвижения кандидатом от республиканцев количество голосов. Байден заручился поддержкой делегатов от Демократической партии США. Оба кандидата утверждены на партийных съездах.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу стали поводом для появления в Сети мемов саркастического содержания. Обложку с главой Белого дома на красном фоне и подписью «Паника» опубликовал и американский журнал Time. Издание разместило изображение в социальной сети X.

Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителями прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.