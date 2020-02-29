https://static.news.ru/photo/9de87486-5ac4-11ea-a961-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

В Техасе во время испытаний разорвало на части прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска.

По данным РИА Новости, инцидент произошёл 28 февраля в 22.00 по местному времени во время наддува Starship SN1 жидким азотом. В результате корабль лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10–20 метров.

Кадры аварии попали на видео. Похожий случай произошёл с прототипом Starship Mk1 в ноябре 2019 года. Тогда корабль разорвало при испытаниях на герметичность.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшие сотрудники Tesla рассказали о причинах, по которым компания, по их мнению, не может быть лучшим работодателем. Одной из них является токсичность гендиректора Илона Маска.