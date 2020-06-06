Протестующие в Вашингтона вновь громили витрины

https://static.news.ru/photo/bd3b5ffe-a873-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демонстранты в Вашингтоне после крупнейшей в столице акции против расизма вновь начали громить витрины в центре города. Инцидент произошёл вечером 6 июня около 23:00 по местному времени (06:00 мск 7 июня).

Группа из трёх человек разбила витрину кафе в Национальном здании прессы, что недалеко от Белого дома, и попыталась проникнуть внутрь. При приближении полиции злоумышленники скрылись в переулке, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что сама акция весь день проходила мирно. В мероприятии приняли участие почти 10 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что митинг в память об убитом в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде проходил недалеко от администрации президента Соединённых Штатов. Активисты выступали против насилия со стороны полицейских. Некоторые участники пришли на мероприятие с детьми и питомцами. На улицах находились исключительно местные полицейские.