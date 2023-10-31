Сторонники Палестины прервали выступление Блинкена в Конгрессе США Протестующие в поддержку Газы ворвались в конгресс во время выступления Блинкена

Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Пропалестинские активисты, выступающие против военных операций Израиля в секторе Газа и их поддержки Вашингтоном, прервали слушание в Конгрессе США с участием госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина, сообщает ТАСС. На кадрах, опубликованных RT, видно, как несколько протестующих с плакатами скандируют лозунги с требованием остановить огонь и прекратить финансирование Израиля.

Активисты проникли в зал заседания и, дождавшись выступление Блинкена, стали поднимать руки, выкрашенные красной краской, и скандировать лозунги в поддержку жителей сектора Газа. Полиция Капитолия вывела их из зала.

Ранее сообщалось, что в Риме участник митинга в поддержку Палестины взобрался на ограду штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН и сорвал флаг Израиля. Находившиеся поблизости полицейские сразу задержали манифестанта.

До этого стало известно, что два москвича сожгли флаг Израиля «в поддержку Палестины и Азербайджана». Нарушители порядка оказались родными братьями. Они записали происходящее на камеру, после чего выложили в Сеть. На кадрах видно, что злоумышленники размахивают флагами Азербайджана и Палестины. Сотрудники оперативных служб задержали их в этот же день и начали проверку.