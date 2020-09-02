Протестующие в Кеноше подали в суд на власти города

https://static.news.ru/photo/c894eaba-ecec-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Протестующие в городе Кеноша (штат Висконсин) подали иск против местных властей из-за введения комендантского часа на фоне беспорядков.

Авторами поступившего в федеральный суд Восточного округа штата Висконсин иска стала группа из четырёх задержанных за участие в акциях протеста во время установленного комендантского часа. По их словам, ещё около 150 других участников акции также были задержаны, но сторонников полиции, выходивших на улицы во время комендантского часа, сотрудники правоохранительных органов не трогали, передаёт Reuters.

Группа истцов требует признать введение комендантского часа незаконным и вступающим в противоречие с гарантирующей свободу слова и собраний Конституцией США.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Полиция сообщала, что правоохранители прибыли на место с ордером на арест Блейка по обвинению в домашнем насилии. Подозреваемый отказался бросить оружие и сопротивлялся при попытке задержания.

Как писал NEWS.ru ранее, в Лос-Анджелесе помощники местного шерифа несколько раз выстрелили в темнокожего велосипедиста. Мужчина скончался.