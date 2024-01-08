Протестующие прервали выступление Байдена, требуя прекратить огонь в Газе

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Активисты прервали выступление президента США Джо Байдена в церкви города Чарлстон, штат Южная Каролина, и потребовали прекращения боевых действий в секторе Газа, сообщает Independent. Глава государства заявил, что понимает эмоции протестующих. Он сообщил, что работал над этим вопросом с правительством Израиля.

По имеющимся данным, инцидент произошел через несколько минут после начала выступления американского лидера. Байден рассказывал о том, что церковь, где проходило мероприятие, была местом массового расстрела в 2015 году боевиком — сторонником превосходства белой расы. В этот момент его начали перебивать выкриками. Один из протестующих заявил, что Байден должен призвать к прекращению огня в Газе, если его «действительно заботят» жизни, унесенные во время стрельбы. После того как активистов вывели из зала, президент заявил, что понимает их эмоции.

Я понимаю их страсть. И я без шума работал с правительством Израиля, чтобы добиться от него сокращения [присутствия], в значительной степени уйти из Газы, — сказал Байден.

По его словам, в проводившихся консультациях он «использовал все, что мог». В ответ на это одна из женщин выкрикнула: «Вы хороший человек».

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.