Протестующие из-за гибели Джорджа Флойда пришли к Белому дому

https://static.news.ru/photo/9bfde8b4-a244-11ea-a2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Вашингтоне протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда подошли к Белому дому. За металлическое ограждение им пройти не удалось. Доступ блокировала Секретная служба. Участники акции бросали в полицейских бутылки с водой и другие предметы.

Акция продолжалась примерно час. Ничего не добившись, люди отправились к зданию Капитолия, отмечает NBC News.

Протесты начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка надавил мужчине на шею, из-за чего спустя несколько минут мужчина перестал дышать.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами, в городе был введён режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как писал NEWS.ru ранее, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании акции протеста проходят более чем в десяти крупных городах США, участники митингов вступают в стычки с полицейскими. Требующие справедливости при расследовании смерти Флойда люди вышли на улицы Миннеаполиса, Атланты, Нью-Йорка, Альбукерке, Колумбуса, Хьюстона, Финикса, Сан-Хосе, Лас-Вегаса, Вашингтона и других городов.