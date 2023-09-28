«Просто утонет»: в США предсказали судьбу западных танков на Украине осенью NYT: в условиях ненастной осенней погоды западные танки на Украине будут тонуть

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В условиях сильный дождей, которые начнутся на Украине в октябре, западные танки будут тонуть, сообщает The New York Times. Размытые дороги будут препятствовать движению военной техники.

В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники. <...> Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет, — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что замедление контрнаступления ВСУ несет в себе большие риски, так как после этого может резко сократиться поддержка Запада.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ не смогут поддерживать оборону при наступлении российских войск и, вероятно, будут вынуждены отступать. Эксперт считает, что Киеву не хватает резервов для эффективного сопротивления всем атакам противника.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. Он отметил, что явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

По его наблюдениям, в США сначала утверждали, что победить Россию будет просто, однако теперь говорят, что ВСУ несут значительные потери, не продвигаясь вперед. При этом на Западе заявляли о невозможности провала Украиной контрнаступления.