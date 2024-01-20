«Просит мирных переговоров»: в США раскрыли план по Украине Конгрессвумен Грин: США стремятся продолжить конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но в Вашингтон стремится продолжать конфликт, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в социальной сети Twitter (Х). По ее словам, сторонники выделения новых денег Киеву доказывают, что украинский конфликт является «войной Америки».

Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на $60 млрд. Это глупо, — написала она.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что боевые действия на Украине могут продлиться еще от двух до пяти лет. Также, как уточняли источники из разведывательных служб США и других западных стран, американский лидер Джо Байден 17 января обсудил с законодателями Штатов конкретные возможности, которые могут быть истощены у Киева в течение ближайших месяцев.

До этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача, успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.