Среди охранявших Капитолий полицейских зафиксировали волну самоубийств

Среди сотрудников полиции, оборонявших Капитолий 6 января от протестующих сторонников экс-президента США Дональда Трампа, отмечаются частые самоубийства. Об этом рассказал врач-психолог Беверли Андерсон, передаёт BBC.
Служба психологической помощи при полицейском департаменте округа Колумбия
28 июля совершил самоубийство уже четвёртый полицейский, охранявший Капитолий в день беспорядков в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что сбивший полицейских возле американского Капитолия мужчина страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности.
Массовые беспорядки в Вашингтоне совпали с днём заседания Конгресса США в Капитолии для утверждения итогов президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, не признающие итогов голосования, по итогом которых выиграл Джо Байден, вышли на улицы и взяли штурмом здание конгресса. Множество протестующих и полицейских получили травмы.