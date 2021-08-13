Среди охранявших Капитолий полицейских зафиксировали волну самоубийств

Среди сотрудников полиции, оборонявших Капитолий 6 января от протестующих сторонников экс-президента США Дональда Трампа, отмечаются частые самоубийства. Об этом рассказал врач-психолог Беверли Андерсон, передаёт BBC.

Служба психологической помощи при полицейском департаменте округа Колумбия сообщает , что множество офицеров обращаются за психологической помощью. Андерсон говорит, что многие излечившиеся от физических травм впоследствии обращаются с жалобами на депрессивные состояния. Врач отмечает, что нервное перенапряжение, физические увечья и общая служебная ситуация естественным образом приводят к психическим проблемам среди силовиков, эти недуги нередко приводят к тяжёлым последствиям.

28 июля совершил самоубийство уже четвёртый полицейский, охранявший Капитолий в день беспорядков в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что сбивший полицейских возле американского Капитолия мужчина страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности.

Массовые беспорядки в Вашингтоне совпали с днём заседания Конгресса США в Капитолии для утверждения итогов президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, не признающие итогов голосования, по итогом которых выиграл Джо Байден, вышли на улицы и взяли штурмом здание конгресса. Множество протестующих и полицейских получили травмы.