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Среди охранявших Капитолий полицейских зафиксировали волну самоубийств

16:15, 13 августа 2021
Среди охранявших Капитолий полицейских зафиксировали волну самоубийств Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Среди сотрудников полиции, оборонявших Капитолий 6 января от протестующих сторонников экс-президента США Дональда Трампа, отмечаются частые самоубийства. Об этом рассказал врач-психолог Беверли Андерсон, передаёт BBC.

Служба психологической помощи при полицейском департаменте округа Колумбия сообщает, что множество офицеров обращаются за психологической помощью. Андерсон говорит, что многие излечившиеся от физических травм впоследствии обращаются с жалобами на депрессивные состояния. Врач отмечает, что нервное перенапряжение, физические увечья и общая служебная ситуация естественным образом приводят к психическим проблемам среди силовиков, эти недуги нередко приводят к тяжёлым последствиям. 

28 июля совершил самоубийство уже четвёртый полицейский, охранявший Капитолий в день беспорядков в Вашингтоне. 

Ранее сообщалось, что сбивший полицейских возле американского Капитолия мужчина страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности.

Массовые беспорядки в Вашингтоне совпали с днём заседания Конгресса США в Капитолии для утверждения итогов президентских выборов. Сторонники Дональда Трампа, не признающие итогов голосования, по итогом которых выиграл Джо Байден, вышли на улицы и взяли штурмом здание конгресса. Множество протестующих и полицейских получили травмы.

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