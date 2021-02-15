Прощание с Ларри Флинтом превратят в вечеринку со стриптизом

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Церемония прощания с основателем порножурнала Hustler Ларри Флинтом пройдёт в Лас-Вегасе и будет представлять собой вечеринку со стриптизом.

Мероприятие пройдёт в заведении Hustler Club, который был родным для Флинта. Собравшиеся произнесут траурные речи. Запланировано выступление группы Sexxy After Dark. В ходе мероприятия гостям будут подавать фирменный напиток Флинта — водку Flynt Goldfinger.

На церемонии прощания могут присутствовать лица старше 21 года. Входной билет будет стоить $50, но нельзя приходить компанией больше четырёх человек. В конце мероприятия запланирован запуск множества воздушных шаров с крыши заведения, пишет TMZ.

Как писал NEWS.ru, Ларри Флинт умер 11 февраля в возрасте 78 лет от сердечной недостаточности.

В 1960-х годах бизнесмен купил бар в штате Огайо, который превратил в клуб для взрослых Hustler. В 1974 году вышел первый номер одноимённого порно-журнала. В 1978 году на «короля порно» было совершено покушение, с тех пор он оставался парализованным ниже пояса и передвигался только на инвалидной коляске. Преступник Джозеф Франклин, который был расистом и серийным убийцей, заявил, что стрелял в издателя из-за того, что в своём журнале от пропагандировал межрасовые сексуальные отношения. Франклина казнили 20 ноября 2013 года в штате Миссури.

Hustler является крайне популярным журналом. Всеобщую известность он приобрёл после публикации обнажённых фотографий экс-первой леди США Жаклин Кеннеди, которая к тому моменту была замужем за бизнесменом Аристотелем Онассисом.