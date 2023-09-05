Пророссийская политика Запада на Украине вызвала вопросы в США Американский ветеран Дрейвен: Запад оказал России большую услугу за счет Украины

Фото: МО Украины

Попытка западных правительств ослабить Россию за счет украинского кризиса в действительности привела к обратному эффекту, заявил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. На своей странице в Twitter (X) он подчеркнул, что чрезмерно пророссийские итоги деятельности НАТО не могут не вызывать вопросов.

Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад. Я думаю, что Москва должна присвоить всем их лидерам звание Героев России за их выдающуюся деятельность, — написал офицер.

Он уточнил, что боевые действия на Украине обеспечили Москву «самыми обученными, опытными и эффективными» войсками на планете. Все это стало возможно благодаря манипуляциям западных элит, констатировал Дрейвен.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что Россия непременно добьется целей спецоперации на Украине. Тогда, по словам эксперта, Вашингтону останется лишь рассчитывать на снисходительность и прощение Москвы. Риттер подчеркнул, что Соединенным Штатам повезло — россияне не такие мстительные, как американцы. Это значит, что шанс на нормализацию отношений между странами еще имеется. Кроме того, эксперт предупреждал об угрозе начала глобального конфликта, так как Киев рассчитывает втянуть НАТО в противостояние с Россией.