Пропавший возле «Титаника» батискаф подал сигнал бедствия

Фото: Ocean Gate

Пропавший возле «Титаника» в Атлантическом океане батискаф подал сигнал бедствия, передает Sky News. Эксперты рассказали порталу, что пока неизвестно точное время отправки сигнала. Доктор океанологии из Университета Саутгемптона Саймон Боксалл допустил вероятность того, что экипаж не удастся спасти.

По-видимому, у них была возможность отправить аварийный сигнал, говорящий о том, что судно терпит бедствие. Я не знаю, отправляется ли он автоматически или людьми на борту, — сообщил эксперт.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

По данным BBC, на борту батискафа находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш. Источники BBC уточняют, что спасатели продолжают поиски подлодки в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.