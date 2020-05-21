Пропавший в океане рестлер Шэд Гаспард найден погибшим

https://static.news.ru/photo/a755e66c-9b4b-11ea-aa16-fa163e074e61_660.jpg Шэд Гаспард Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Американский рестлер Шэд Гаспард, которого унесло волной во время купания в океане в Калифорнии, обнаружен погибшим. Его тело выбросило течением к берегу.

Известно, что 17 мая спортсмен купался на пляже с десятилетним сыном, однако они попали в так называемое обратное течение. Их отнесло от берега почти на 200 метров.

В тот день из воды удалось спасти только ребёнка. Поиски мужчины продолжались несколько дней, пишет «Газета.ru».

По словам спасённого мальчика, отец не переставал призывать его плыть к спасателям. Те подняли ребёнка на борт катера, однако когда вернулись за отцом, то уже не смогли его найти. Как отметили спасатели, в условиях поднявшегося шторма им пришлось делать выбор в пользу того, у кого было больше шансов выжить.

Обратное прибрежное течение является одной из наиболее распространённых причин гибели отдыхающих на воде. Сила такого потока настолько велика, что плыть самостоятельно против него человеку практически невозможно.

Ранее при схожих обстоятельствах в Австралии погиб один из создателей российского музыкального проекта Triplex Андрей Иванов. Как сообщал NEWS.ru, композитора отнесло обратным течением, в результате чего он разбился о скалы.