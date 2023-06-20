Пропавший батискаф оказался собран из деталей с Amazon Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф собран из деталей, продающихся на Amazon

Фото: OceanGate

Батискаф «Titan»

Пропавший в Атлантическом океане батискаф был собран из деталей, которые продаются на Amazon, рассказал Sky News контр-адмирал Крис Пэрри. Он отметил, что из-за этого подводная лодка не отличается большой надежностью. Контр-адмирал добавил, что спасти судно будет очень трудно. По его мнению, вероятность того, что батискаф всплывет самостоятельно, крайне мала.

Батискаф построен экспериментальным способом. Скажем так: сделан из компонентов, которые вы можете получить в интернете, на Amazon, они очень хлипкие и хрупкие, — сказал Пэрри.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

Председатель Клуба моряков-подводников в Санкт-Петербурге Игорь Курдин считает, что чем дольше продолжается операция по поиску батискафа, тем меньше шансов остается у людей на его борту. Он пояснил, что аппарат не может самостоятельно ориентироваться под водой, а запас хода и запас кислорода на борту рассчитаны на четверо суток. По словам эксперта, найти батискаф на глубине около 4 тысяч метров, даже зная приблизительный район его погружения, это «все равно что искать иголку в стоге сена».