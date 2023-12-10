Пропалестинские демонстранты заполонили улицу перед Пентагоном в Вашингтоне

Пропалестинские демонстранты собрались у здания Пентагона в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных кадрах видно, что улицу заполонила плотная толпа скандирующих людей.



Полицейские уже арестовали нескольких участников митинга. Один из правоохранителей также достал электрошокер, который использовал для «отпугивания» излишни активных участников.

Ранее в центре Афин прошел массовый митинг с участием 3000–4000 человек. Участники акции выступили в поддержку палестинского народа и осудили атаки Израиля по сектору Газа. Манифестация была организована у стен парламента членами Коммунистической партии Греции и профсоюзом Всегреческий боевой фронт.

Также полиция Лондона заявила о задержании порядка 150 участников пропалестинских протестов, проходивших в столице Великобритании. По информации правоохранителей, задержанные запускали пиротехнику. Многие манифестанты скрывали лицо масками. Кроме того, стражи порядка задержали 82 активиста, устроивших стычки с правоохранителями. Нарушители пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.