Пропалестинские активисты настигли конгрессвумен США с каверзным вопросом Протестующие атаковали Окасио-Кортес за отказ назвать события в Газе геноцидом

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александрия Окасио-Кортес

Пропалестинские активисты 4 марта набросились с претензиями на члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес в Нью-Йорке, передает The New York Post. Конгрессвумен со своим партнером выходила из кинотеатра, когда активисты начали снимать ее на видео и требовать назвать бомбардировки Газы Израилем «геноцидом».

Ранее она отказалась прямо отвечать на вопрос журналистов, считает ли она излишним использовать слово «геноцид» в отношении событий в секторе Газа после обострения израильско-палестинского конфликта. Окасио-Кортес в ответ заявила, что молодые люди по всей стране «потрясены насилием и беспорядочной гибелью людей».

Окасио-Кортес ответила пристающим к ней активистам, что те вовсе никак не помогают пострадавшим в зоне обострения конфликта людям. Такие выпады в свой адрес она назвала «ненормальными».

Александрия Окасио-Кортес вошла в палату представителей в 2019 году, будучи представительницей социалистических взглядов. Она стала самой молодой конгрессвумен за историю политики в США. На момент вступления в должность ей было 30 лет.