Пролетающих над Атлантикой пилотов просят искать батискаф «Титан»

Фото: oceangate.com

Пролетающих над Атлантическим океаном пилотов просят искать батискаф «Титан», сообщает Sky News со ссылкой на сообщение, поступившее пилоту Йохану Коэну. В уведомлении говорилось, что Управление воздушного движения просит внимательно смотреть за водой во время преодоления пути.

Не могли бы вы понаблюдать за местностью в течение следующих 20 минут? Вы находитесь в районе пропавшей подлодки, — такое сообщение получил пилот.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу в теории могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений. Участники спасательной операции отмечают, что любые мероприятия на такой глубине занимают как минимум несколько недель.