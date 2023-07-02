Прокурор по делу сына Байдена ответил на сообщения о помехах расследованию CNN: прокурор по делу сына Байдена отрицает, что ему мешали проводить расследование

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Рассматривающий дело о неуплате налогов сыном президента США Хантером Байденом Дэвид Вайс заявил, что ему никто не мешал вести расследование. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на письмо комитету палаты представителей по вопросам судопроизводства. Ранее двое информаторов сообщили конгрессменам, что Минюст блокировал стремление Вайса добиваться новых обвинений в налоговых преступлениях против сына главы государства.

Мои полномочия как прокурора штата Делавэр <...> географически ограничены моим родным округом. Если место рассмотрения дела находится в другом месте, обычная практика департамента заключается в том, чтобы связаться с прокуратурой США в соответствующем округе и определить, хочет ли она сотрудничать. <...> Если нет, я могу запросить статус специального прокурора у генерального прокурора, — написал Вайс.

Телеканал отмечает, что прокурор также убедился в том, что ему будут предоставлены полномочия в любом округе, где станут рассматривать обвинения.

По информации Минюста США, Хантер Байден признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. По данным СМИ, сделка с Минюстом предусматривает испытательный срок без лишения свободы. Однако окончательное решение о нказании будут выносить в суде штата Делавэр.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».