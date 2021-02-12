Прокурор изучит заявления юриста Трампа о мошенничестве на выборах в США

https://static.news.ru/photo/99bdf436-6df5-11eb-992e-96000091f725_660.jpg Фото: Brigitte N. Brantley/ZUMAPRESS.com

Прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начато расследование «попыток» бывшего американского лидера Дональда Трампа оказать влияние на итоги выборов главы США, намерена изучить беседу сенатора Линдси Грэма с секретарём региона Брэдом Раффенспергером, а также проанализирует заявления адвоката Трампа Руди Джулиани о мошенничестве в Джорджии в ходе голосования.

Представитель надзорного органа Фани Уиллис добавила, что расследование включит в себя телефонный звонок Грэма Раффенспергеру в ноябре 2020 года, когда сенатор-республиканец, как рассказывал ранее секретарь Джорджии, спрашивал, может ли тот отклонить присланные по почте бюллетени в округах с высокой долей несоответствующих подписей.

Кроме того, власти собираются заняться изучением внезапного отстранения в январе 2021-го прокурора северного округа Джорджии Бюна Пака, вызвавшего недовольство Белого дома отказом поддержать Трампа — политик утверждал, что во время выборов было допущено мошенничество, пишет газета New York Times.

45-й президент США Дональд Трамп проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года своему оппоненту из Демократической партии США Джо Байдену. Победу демократа констатировали СМИ, американские суды и Конгресс США. Несмотря на это, экс-президент и представители его штаба неоднократно заявляли, что выборы были фальсифицированы, и предлагали не учитывать итоги голосования в нескольких штатах. Заявления Трампа привели к тому, что его сторонники среди избирателей устроили массовые беспорядки на Капитолийском холме в день утверждения итогов выборов Конгрессом США. В результате столкновений протестующих с полицией погибли четыре человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают экс-президента Дональда Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.