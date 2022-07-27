Производитель лифтов Otis продаст бизнес в России Американская компания — производитель лифтов Otis договорилась о продаже бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская компания Otis, специализирующаяся на производстве лифтов, объявила об уходе с российского рынка. В заявлении, опубликованном на сайте фирмы, говорится о том, что 100% доли в местном предпринимательском сегменте будут проданы инвестиционной компании Ice Development. По словам представителей Otis, решение о продаже было принято в связи с нарушением цепочек поставок, санкциями и «неустойчивым правом собственности» на свой бизнес в РФ.

Тщательно изучив глобальные воздействия и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение санкций, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым, и мы пришли к соглашению с Ice Development по продаже 100% нашей доли в Otis Russia, — сказано в сообщении.

По мнению представителей компании, сделка обеспечит надежное будущее для местных сотрудников, клиентов и акционеров фирмы.

Ice Development — российская инвестиционная компания, которая работает в сфере недвижимости и осуществляет мониторинг крупных строительных и реставрационных проектов.

28 июня об уходе из России объявил один из мировых лидеров в области производства лифтов и эскалаторов KONE. Корпорация пообещала, что продолжит техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, которые эксплуатируются на территории России, все гарантийные обязательства со стороны KONE по-прежнему будут выполняться. Кроме того, все уже начатые проекты, которые ведет компания в России, обязательно будут закончены и потом переданы российским коллегам.

Ранее стало известно, что финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местным предпринимателям. Другие активы были переведены за пределы РФ, а концерн завершил работу на российском рынке.