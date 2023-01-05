«Происходящее вас не достойно»: в США обратились к россиянам В посольстве США заявили, что происходящее на Украине «не достойно» россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и США соперничали и сотрудничали на протяжении многих веков для преодоления глобальных вызовов, а происходящее на Украине «не достойно россиян», заявили представители американского посольства в РФ. В Twitter дипмиссии Соединенных Штатов сделали акцент на «общности культур и достижений» двух стран. Российскую литературу преподают в США, а музыка композиторов из РФ исполняется в «престижных культурных заведениях» страны, подчеркнули в посольстве.

Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее, — написано в обращении.

В феврале прошлого года, до начала военной операции на Украине, к россиянам обращался президент США Джо Байден. Он заверил, что американцы не угрожают россиянам и не хотят дестабилизации в РФ.

30 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.